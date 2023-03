Taux: l'emploi américain plaide pour une remontée "plus prudente" des taux (ABN Amro)

(AOF) - Le rapport sur l’emploi américain en février vient « interrompre une série de signaux pouvant pousser la Fed à augmenter son taux de 50 points de base à son prochain comité de politique monétaire le 22 mars ». C’est ce qu’affirme Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions. Pour lui ce document « est au final venu redonner un peu d’air frais au marché avec une progression des salaires sur un an légèrement en-dessous des attentes et une remontée surprise du taux de chômage ».

L'analyste relève également que le taux de participation à la population active se redresse à 62,5%, " à son plus haut niveau depuis 2020 ", et que le nombre d'heures travaillées diminue un peu. Les chiffres de ce jour " plaident davantage pour une remontée des taux un peu plus prudente ", conclut-il.