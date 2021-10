Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : l'embellie tourne court sur les TBonds et les Gilts UK information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 18:32









(CercleFinance.com) - Les T-Bonds US sont pénalisés par le retour en force de l'appétit pour le risque après l'accord du Sénat US sur le relèvement du plafond de la dette: ils se tendent de +4,4Pts vers 1,568%. Mitch McConnell, le patron des républicains du Sénat, a proposé que la 'deadline' du 18 octobre soit repoussée à début décembre, ce qui laisse 6 semaines de plus pour trouver une solution acceptable par les 2 formations politiques, en vue d'éviter la menace d'un défaut de paiement. Chuck Schumer, le leader Démocrate du Sénat vient de confirmer à 16H20 ce jeudi qu'un accord avait effectivement été conclu pour suspendre le plafonnement de la dette au 18/10 et autoriser un dépassement jusqu'à conclusion d'un accord plus large sur la question d'ici le 3 décembre. La détente des marchés obligataires en Europe ce matin a coïncidé avec une brusque inversion de tendance sur le pétrole et le gaz mercredi midi... mais ce repli apparaît éphémère puisque le repli des cours pétroliers s'interrompt déjà. Le Brent qui vient de s'appuyer sur 80 dollars repart déjà de l'avant, à 81,8$ le WTI se hisse de 75$ ce matin vers 78$ à 18H30 (+2% en 24H). Les Bunds et les OAT en profitent pour se détendre : de -1,2Pts vers 0,158% sur l'OAT, de -0,5Pt sur le Bund vers -0,188%. Plus au Sud, les Bonos se détendent de -1Pt vers 0,463% et les BTP effacent -3,6Pts à 0,855%. Outre-Manche, l'embellie tourne court et le rendement se tend de +1,2Pt vers 1,085%. Côté chiffres, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de -38.000 à 326.000 à l'issue de la semaine du 27 septembre au 1er octobre. Sur les quatre dernières semaines, la moyenne mobile s'établit 344.000, soit une légère augmentation par rapport aux 340 500 (chiffre révisé) de la semaine précédente. Enfin, lors de la semaine du 20 septembre, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 2 714 000, soit un recul de 97 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente. Il s'agit du niveau le plus bas enregistré depuis mars 2020, précise le rapport. Le point d'orgue de la semaine sera constitué par les chiffres de l'emploi hors secteur agricole pour le mois de septembre, prévus demain.

