Taux : l'embellie se poursuit, nette détente des taux grecs

(CercleFinance.com) - La séance se solde par des évolutions un peu paradoxales (vu les chiffres du jour) sur les marchés de taux mais qui s'inscrivent dans le mouvement d'embellie qui s'est amorcée vendredi dernier.

Les T-Bonds US restent stables (1,485/1,49%) malgré la fermeté de Wall Street, avec les 3 principaux indices US dans le vert et surtout de nouveaux records inscrits par le Nasdaq (au-delà des 14.300) et le re-test du plus haut absolu par le S&P500 (à 4.256,6) qui reste en course pour une meilleure clôture historique à mi-séance.

Aux Etats Unis, les ventes de logements neuf ont baissé de -5,9% en mai (sur 1 an, les ventes de logements neufs affichent encore une progression de 9,2%), mais ce n'est pas cela que les marchés retiendront : les prix ont continué d'augmenter et battent de nouveaux records absolus.

Le prix médian d'un logement s'établit désormais à 374.400 dollars, contre 317.000 dollars un an plus tôt (+18%), un chiffre qui témoigne de la bonne santé du secteur de l'immobilier, le repli des ventes de logements semblant essentiellement s'expliquer par un manque de stocks de biens disponibles.

Du côté de la FED, Jerome Powell -qui s'exprimait mardi soir devant le Congrès US- s'accroche plus que jamais à son scénario de l'inflation transitoire et à l'accalmie des prix (retour vers 2%) en 2022.

De ce côté-ci de l'Atlantique, nos OAT se détendent de -1,4Pts à0,157% malgré un très bon indice d'activité 'flash composite' d'IHS Markit : l'activité globale dans la zone Euro passe de 57,1 à 59,2, sa plus forte accélération en 15 ans.

Le PMI 'composite' français s'apprécie à la marge (57,1 en juin, contre 57 en mai) et atteint son plus haut niveau depuis juillet 2020).

Par ailleurs, le plan de relance français de 40MdsE a été validé par l'UE.

Les Bunds effacent -0,3Pt de rendement à -0,174% à l'issue d'une séance calme.

Plus au Sud, les BTP italiens sont complètement à l'arrêt (à 0,898%) mais les Bonos espagnols se détendent de -2Pts à 0,445%.

NB: le '10 ans' grec, malgré une dégradation de +9Pts en une semaine (vers 0,83% ce mercredi) demeure malgré tout mieux 'noté' que le 10 ans italien et affiche encore 65Pts de rendement en moins que le '10 ans' US.

Mais le 'fait du jour', c'est la spectaculaire détente du '3 mois' grec, de 0,78 vers 0,35% (-88%): les opérateurs semblent parier sur le soutien indéfectible de la BCE en récompense des (douloureux) efforts accomplis par Athènes depuis 10 ans.

Enfin, stagnation complète outre-Manche sur les Gilts à 0,788%.