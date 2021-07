Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : l'embellie se poursuit en Europe, repli des T-Bonds US information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 19:01









(CercleFinance.com) - Séance de transition, sans grandes initiatives mais qui se solde par une évolution divergente entre les Etats Unis (baisse des T-Bonds) et l'Europe (nouvelle détente des taux). Les T-Bonds US voient leur rendement se tendre de +2,1Pts vers 1,2540% (attention, la séance est loin d'être terminée à New York : la période 20/22H sera cruciale ce soir). Jerome Powell devrait profiter de sa conférence de presse dans la foulée du communiqué qui sera publié à 20H pour préciser la stratégie de la FED et conforter les investisseurs dans leurs attentes d'argent abondant et gratuit presque sans horizon de temps Le parton de la FED devrait s'efforcer de minimiser la menace de l'inflation et de justifier de prendre du temps avant d'envisager une réduction des rachats d'actifs de l'institution ('tapering'). 'Les indications données par la Fed suggèrent qu'il est peu probable que la fin de l'assouplissement et les relèvements de taux soient respectivement effectués avant 2022, et le second semestre 2023', rappelle Olivier Van Haute, gestionnaire de portefeuille chez DPAM. Aucun risque de voir la BCE durcir le ton dans un avenir prévisible : nos OAT effacent encore -1Pt à -0,094%, même écart pour les Bunds à -0,4570%. Le statu quo domine sur les Bonos espagnols (-0,7Pt à 0,2700%) et les BTP finissent parfaitement inchangés à 0,6200%.

