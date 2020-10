Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : l'embellie se poursuit en Europe, nouveau zénith BTP Cercle Finance • 08/10/2020 à 19:23









(CercleFinance.com) - Séance très positive sur les marchés obligataires du vieux Continent avec une détente de -3Pts sur nos OAT à -0,26% et sur les Bunds à -0,524%. Embellie encore plus marquée sur les Bonos espagnols avec -4,5Pts à 0,198% et sur les BTP italiens qui inscrivent un nouveau record absolu, avec une rémunération en baisse de -3,2Pts à 0,754%. Aucun chiffre, aucune prise de position de la BCE n'explique cet optimisme des investisseurs et cet engouement pour les dettes souveraines, en effet, il n'y a pas non plus d'aversion au risque sur les actions avec des indices boursiers progressant de +0,6% en moyenne de part et d'autre de l'Atlantique. A New York, l'embellie des T-Bonds semble plus timide avec -1,5Pt à 0,77%: l'écart de rendement se creuse nettement avec les Bunds depuis fin septembre. Légère déception avec les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage qui sont ressortis en baisse de -9.000 , à 840.000 (le consensus tablait sur 825.000)... l'embellie du marché du travail US semble marquer le pas. L'actualité continue d'être dominée par les tweets de Donald Trump qui vient d'annoncer mercredi matin (heure de Washington) 'que les discussions ont repris sur le 'stimulus package' et qu'il y a de bonnes chances de parvenir rapidement à un accord sur le plan de soutien économique'... 36H après avoir annoncé que toutes les négociations étaient reportées après les élections du 3 novembre. Il ajoute qu'il 'va faire payer le prix' de la crise du coronavirus à la Chine' (pour leur faire assumer le coût médical et économique du Covid)... mais il n'explique pas comment

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.