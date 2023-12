Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: l'embellie matinale s'est étiolée, Gilts UK décrochent information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 18:10









(CercleFinance.com) - Journée en demi-teinte sur les marchés obligataires, en léger repli aux US, en timide progression en Europe (après une entame de semaine sur une nette détente ce matin, avec des 'plus bas' depuis mi-juillet.

La détente des 5 dernières semaines s'interrompt sur le compartiment obligataire US : le 'dix ans' reprend +7Pts à 4,292% mais évolue toujours à proximité des plus bas depuis la fin du mois d'août.



Jerome Powell, le patron de la Fed, a déclaré vendredi qu'il était 'prématuré d'évoquer une baisse de taux' et assuré qu'une 'hausse restait sur la table', mais les marchés semblent avoir décodé un autre message qui disait 'nous baisserons les taux plus tôt que prévu' (le consensus table désormais sur la mi-mars).



Le point d'orgue de la semaine sera le 'NFP' vendredi (chiffres de l'emploi) mais il sera précédée mardi par l'ISM des services puis mercredi par l'enquête ADP sur les créations d'emploi dans le secteur privé en attendant l'indice de confiance des consommateurs du Michigan vendredi.



Parmi les autres indicateurs au menu de la semaine figurent les PMI des services en Europe, les ventes au détail et le PIB de 3ème trimestre de la zone euro et les chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne.



Comme les chiffres de croissance sont aux antipodes des US (récession en Allemagne contre +5,2% de PIB au 3ème trimestre 2023), nos taux poursuivent leur détente en Europe où le Bund allemand efface encore -1Pt à 2,3520%.

L'OAT 2033 lui emboite le pas avec -1Pts à 2,918%, le '10 ans' italiens se stabilise à 4,100%.

Les 'Gilts' britanniques réalisent -et de très loin- la pire performance avec une dégradation de +10Pts à 4,2430 contre 4,143% en soirée vendredi.







