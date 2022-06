Taux: l'embellie de la semaine dernière est effacée information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 17:59

(CercleFinance.com) - L'amorce de détente des rendements obligataires du début de la semaine dernière fait long feu.

L'embellie de -25Pts des taux longs du 21 au 27 juin n'est plus qu'un souvenir : la BCE a en effet déclaré ce matin vouloir aller 'aussi loin que nécessaire pour lutter contre l'inflation'.

Cette formulation est perçue comme un signe de volonté de freiner la demande, avec un filigrane le risque de voir nos économies basculer en récession.

Le rendement de nos OAT se tend de +11Pts supplémentaires (+11Pts la veille) à 2,185% (retour sur les niveaux du 17 juin). Les Bunds rajoutent +9Pts (comme lundi) à 1,632%, les Bonos espagnols +7Pts à 2,728%, les BTP italiens en revanche -c'est la bonne nouvelle du jour- ne se dégradent que de 3,5Pts vers 3,663%.



Côté chiffres, la confiance des ménages français a diminué pour le sixième mois consécutif, vers 82 selon l'Insee, c'est à dire bien en-deçà de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021).

Le chiffre de juin s'avère inférieur au consensus de 84 et l'indice de mai a en outre été révisé à la baisse, de 86 à 85.



Retour en force des données 'macro' aux USA demain, avec entre autres, une nouvelle estimation du PIB américain de premier trimestre.



Le chiffre US le plus attendu ce mercredi tombera à 16h00, avec la parution de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, attendu en net repli en juin du fait des tensions inflationnistes qui pénalisent de plus en plus le pouvoir d'achat des ménages.



En attenant, les T-Bonds finissent la séance peu changés, vers 3,205% (contre 3,195% la veille) après s'est tendus jusque vers 3,2600%.