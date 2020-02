Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : l'effet coronavirus se solde par 1 nette détente hebdo Cercle Finance • 31/01/2020 à 18:22









(CercleFinance.com) - Nouvelle séance de détente générale des taux avec -3Pts au final sur nos OAT à -0,178% (et jusqu'à -4Pts en séance, soit -10,2Pts sur la semaine) : ce repli s'explique par une mauvaise surprise sur le front de la croissance française. Le PIB de la France a baissé de -0,1% au quatrième trimestre 2019, après +0,3% au troisième trimestre, selon les données de l'Insee, et alors que le consensus espérait une nouvelle croissance, de +0,2%: la croissance se trouve donc ramenée à +1,2% sur l'ensemble de 2019. Et ce n'est pas tout: les dépenses de consommation des ménages français en biens se replient en volume (-0,3% après +0,7%), selon les données CVS-CJO de l'Insee. Sur l'ensemble du quatrième trimestre, la consommation des ménages en biens augmente cependant de +0,4% après +0,5%. L'inflation chute de -0,4% en janvier mais les prix à la consommation en France augmentent encore de 1,5% sur 12 mois en janvier 2020, soit le même taux annuel que celui observé le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois. Les Bunds allemands se détendent également de -3Pts à -0,437%. Le PIB de la zone euro a quasiment stagné au 4ème trimestre (+0,1%), soit +1% seulement sur 1 an, avec une chute de -0,2% du PIB en Italie au 'T4' (les BTP italiens se stabilisent vers 0,935%, soit -0,5Pt, ils affichent -30Pts sur la semaine écoulée). Les Bonos espagnols finissent bien la semaine, avec une embellie de +4Pts, vers 0,3300%. Enfin, alors que le Royaume Uni quitte officiellement l'Europe ce 31 janvier, les Gilts se détendent de -2Pts à 0,524%. Outre-Atlantique, les T-Bonds se détendent de -2Pts à 1,535% et les T-Bonds à '30 ans' rebasculent sous 2,00% (pour la 3ème fois de l'histoire). Côté chiffres, le PMI de Chicago chute de 48,2 vers 42,9 alors que le consensus visait 48,9. Les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, un chiffre conforme au consensus. De leur côté, les revenus des ménages ont progressé de 0,2% en décembre 2019, alors que le consensus de marché en attendait une progression de 0,3%. En novembre, les dépenses et revenus avaient augmenté de 0,4%. Seule 'stat' positive : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 99,8 points au mois de janvier (après 99,3 en décembre), alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 99,1 points.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.