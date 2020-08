Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : l'appétit pour le risque pénalise T-Bonds, OAT, Bunds Cercle Finance • 26/08/2020 à 17:40









(CercleFinance.com) - Nouvelle dégradation des marchés obligataires (sauf en Espagne et Italie) à la veille de l'ouverture du symposium de Jackson Hole où la FED a promis des 'révélations importantes' sur l'évaluation de ses outils monétaires et de sa communication. Les T-Bonds US se tendent de +3Pts à 0,715% ce qui semble en phase avec les chiffres du jour, cette fois très robustes, sans bémol (comme la veille avec la chute du moral des consommateurs US) : les commandes de biens durables US s'envolent globalement de +11,2% après un bond de +7,7% en juin selon le Département du Commerce (le consensus tablait sur +5%). Mais c'est une embellie en trompe l'oeil car excluant le secteur des transports (et du secteur aéronautique), les commandes de biens durables n'ont progressé que de +2,4% en juillet, progression proche de l'estimation moyenne des économistes (+2%). Sans l'impact de 'bons chiffres' pouvant déprimer les marchés européens, nos OAT affichent +0,5Pt à -0,118%, les Bunds +1Pt à -0,465%. Plus au sud, l'appétit pour le risque (qui règne en maître sur le Nasdaq) bénéficie au BTP italiens avec -2Pts à 1,076% et -1,5Pt sur les Bonos ibérique à 0,374%. Côté chiffres, en France, la confiance des ménages (du mois d'août) reste stable, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 94, en dessous de sa moyenne de longue période (100).

