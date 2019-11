Taux : l'appétit pour le risque n'impacte pas l'obligataire

(CercleFinance.com) - Journée 100% gagnante sur l'ensemble des marchés: tout monte de concert, les indices boursiers comme les instruments obligataires... tout est à la hausse (les rendements sont à la baisse).

Nos OAT se détendent de -1,4Pts à -0,06%, les Bunds de -1,2Pts à -0,371% et les T-Bonds font bien fort avec -3Pts de base à 1,744%, malgré une nouvelle rafale de records absolus sur les indices US: l'appétit pour le risque ne pénalise nullement les bons du Trésor US.

On pourra toujours démontrer une cohérence par rapport aux chiffre US du jour qui ne sont pas bons (mais alors, qu'est-ce qui dope Wall Street ?): les ventes de logements neufs reculent de -0,7% en nombre annualisé en octobre, selon la NAR (National Association of Realtors) tandis que le baromètre de la confiance des consommateurs du Conference Board recule pour le 4ème mois consécutif de 126,1 vers 125,5 (au lieu de rebondir vers 127).

La publication du prix des logements aux Etats Unis, en hausse de +2,1% aux Etats-Unis sur 1 an dans les 20 principales métropoles US, témoigne d'une certaine résilience du secteur immobilier.

Plus au Sud, bonne journée également pour les 'Bonos' espagnols et les BTP italiens avec environ -2,5Pts de base dans les 2 cas, à respectivement 0,386% et 1,2720%.