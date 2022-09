Taux : krach obligataire sur les 'Gilts', la BoE en pompier information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 19:22

(CercleFinance.com) - C'est le 'coup de tonnerre' du jour: la BoE (Bank of England) a annoncé ce midi qu'elle va intervenir chaque jour pour soutenir les Gilts de maturité longue, jusqu'au 30 octobre.

Bien qu'elle s'en défende, la BoE rétablit le 'quantitative easing' et elle a dû intervenir dans l'urgence pour stopper un krach obligataire majeur: le '30 ans' a vu son rendement bondir de +115Pts en 3 heures, ce qui signifie que la valeur de ces instruments a chuté de -20%... en 180 minutes.

Ce serait produit en 180 jours, cela aurait déjà été qualifié de catastrophe.

Les Gilts à 20 et 25 ans se sont également envolés de +100Pts, de 4 vers 5%, occasionnant des pertes abyssale pour les institutionnels qui détiennent ces instruments, ce qui s'accompagne d'appels de marges mettant en péril la survie de ces gérants d'actifs (souvent pour le compte de futurs retraités).



Il y avait donc le feu et la BoE devait absolument enrayer la panique, ce qu'elle a fait... et cela a évité un effet domino impactant toutes les dettes de pays confrontés à une dégradation de leurs comptes publics et une explosion de leurs déficits.

Les 'Gilts' ont vu leur rendement rechuter de -100Pts en 1 heures mais cela ne suffit pas à retrouver l'équilibre: les taux longs ressortent en hausse de 5 à 10Pts (le '10 ans' revient à 4,05% contre 4,31%)... mais la 'City' respire.

Les marchés obligataires italiens également : les BTP ont bénéficié d'une décrue de 4,925 vers 4,58% (et -18Pts par à rapport la clôture de la veille vers 4,76%).

Ailleurs en Europe, le chaos de la matinée s'est apaisé: nos OAT et les Bunds semblent enfin plafonner avec des écarts de rendement de -14Pts à respectivement 2,72 et 2,11% (après 2,95% et 2,35% comme zénith annuel), les Bonos espagnols se détendent de -15% vers 3,305% après 3,54%.



Cette nouvelle journée était pauvre en statistiques mais un chiffre 'affreux' a été publié ce matin en Allemagne: la confiance des consommateurs germaniques chute vers -42,5 en octobre. La composante des attentes de revenu a plongé de 22,4 points pour atteindre un niveau record de -67,7 (pire que durant la crise Covid), ce qui implique un risque de contraction des dépenses de consommation.



Aux Etats Unis, le rendement des Treasuries à dix ans qui culminait au-dessus des 4,02% (au plus depuis l'automne 2008) fait machine arrière et recède -13,5Pts en quelques heures vers 3,7450%.

L'inversion de la courbe de taux reste flagrante avec des taux à '2 ans' à 4,13% (mais la veille c'était 4,305%) tandis que le '30 ans' affiche 3,67% (contre 3,82% mardi).

Janet Yellen (Sec.d'état au Trésor US) affirme ce soir que la lutte contre l'inflation n'entraine pas de désordre sur les marchés.