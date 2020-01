Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : journée soporifique, contexte géopolitique occulté Cercle Finance • 07/01/2020 à 19:28









(CercleFinance.com) - Si le CAC40 a fini inchangé, ce qui laisse penser à une 'journée pour rien' (il y a cependant eu de la volatilité intraday), la séance a été totalement soporifique sur les marchés obligataires qui finissent quasi stables, après avoir stagné durant plus de 8 heures. Les OAT reproduisent leurs scores de lundi à 0,015/0,018%, les Bunds semblent figés vers -0,28%, les 'bonos' espagnols à 0,40%... et les T-Bonds font de même à 1,815/1,820%. Les '10 ans' US n'a guère réagi à la publication de plusieurs 'stats' US : le premier chiffre était plutôt satisfaisant puisque le déficit commercial des États-Unis se contracte de nouveau. Il est ressorti à -43,1Mds$ en novembre, selon le Département américain du Commerce, contre -46,9 milliards le mois précédent (révisé de -47,2 milliards en estimation initiale). Ce déficit en recul d'un mois sur l'autre s'avère un peu moins important que ce que le consensus visait (-43,8Mds$ sur le mois de novembre) mais c'est tout de même très positif. Le point d'orgue de l'après-midi coïncidait avec la publication aux États-Unis de l'indice ISM d'activité du secteur des 'services' : encore une bonne surprise puisque l'ISM grimpe de 53,9 vers 55% en décembre, mieux que les 54,3 anticipés. Déception en revanche avec les commandes à l'industrie qui reculent de -0,7% en novembre, 3ème repli sur 4 mois consécutifs. Ces 'stats' sont globalement jugées positives et finissent d'occulter les vives inquiétudes manifestées ces derniers jours: l'heure semble être au retour au calme sur les marchés en l'absence d'éléments nouveaux susceptibles d'aggraver une escalade restée jusqu'ici verbale.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.