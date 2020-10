Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : journée sans catalyseurs, mais chute des Gilts et BTP Cercle Finance • 21/10/2020 à 18:44









(CercleFinance.com) - Peu de 'market movers' (pas de stats, pas d'enquêtes de conjoncture) ce mercredi et c'est la tendance à la consolidation qui domine depuis lundi qui s'impose encore aujourd'hui. De façon symbolique, le rendement des T-Bonds 2030 refranchit les 0,800% et affichait même jusqu'à 0,835% puis 0,816% ce soir, soit +3Pts par rapport à mardi vers 18H. Cette hausse de rémunération s'avère plus rapide qu'en Europe où les Bunds affichent +1,7Pt à -0,589%, nos OAT +1,2Pts à -0,3100%. Plus au Sud, les Bonos affichent +2,2Pts à 0,206% et les BTP italiens +4,8Pts à 0,788% (et même jusque 0,8% en séance). La pire performance du jour revient au Gilts britanniques avec +5,4Pts à 0,2420%. Il n'y pas vraiment de justification à un tel écart, sinon qu'il pourrait être révélateur d'une poussée d'aversion générale au risque (vu la baisse simultanée du 10 ans italien.

