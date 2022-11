Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: journée peu active mais nette détente des rendements information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 18:30









(CercleFinance.com) - Les échanges ont été très calme sur l'obligataire alors que Wall Street restera fermé aux Etats-Unis, pour cause de Thanksgiving et ne rouvrira que demain pour une demi-séance (sur les actions seulement, les marchés de taux resteront clos) mais les opérateurs présents ont fait preuve d'un optimisme assez inattendu.

Nos OAT poursuivent leur décrue amorcée il y a 15 jours avec -10Pts à 2,285%, les Bunds effacent -8Pts vers 1,841%, les BTP italiens -11Pts à 3,675% (soit +184Pts de 'spread' avec le Bund).



Les 'Gilts' britanniques en revanche se sont dégradés de 5Pts vers 3,062%.



Les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice du climat des affaires en Allemagne. Celui-ci s'est amélioré davantage que prévu, à 86,3 contre 84,5 au mois de novembre, les entreprises se montrant moins pessimistes sur leurs perspectives, montre l'enquête mensuelle publiée jeudi par l'institut Ifo.



Ce 1er chiffre positif depuis mars fait dire à Clemens Fuest, le président de l'institut munichois, que 'la récession pourrait se révéler être moins sévère que prévu'.



Enfin, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) confirme que le conseil des gouverneurs prône une poursuite de la hausse des taux, plus longtemps que le marché ne l'anticipe... mais aucune réaction des opérateurs.







