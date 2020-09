Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : journée creuse (W-Street en congé), les Gilts robustes Cercle Finance • 07/09/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Sans surprise, la séance fut très calme sur les marchés obligataires européens, la tendance étant légèrement négative à Paris et Francfort (+1,5Pt de rendement à -0,162 et -0,463% respectivement) en l'absence gérants de produits de taux US, en congé ce lundi (Labor Day, férié). Le calme le plus plat a régné sur les bons du Trésor espagnols (bonos) qui finissent parfaitement stables à 0,351%, en revanche, dégradation des BTP italiens qui affichent +3Pts de base à 1,113%. Outre Manche, Boris Johnson a confirmé que cela 'l'indifférait' de parvenir à un accord avec l'UE d'ici le 15 octobre, il ne prévoit que de communiquer a minima sur le statut maritime et douanier de l'Irlande du Nord. Cela n'inquiète pas les détenteurs de dette UK, les Gilts grappillent même quelques fractions vers 0,247% (soit -1,8Pt de base). Aucun 'market mover' ne figurait au calendrier : la production industrielle de l'Allemagne a augmenté de seulement 1,2% en juillet après un rebond de 9,3% le mois précédent, une augmentation inférieure de près de 75% par rapport au consensus était de 4,5%. En excluant les secteurs de l'énergie (-0,6%) et de la construction (-4,3%), la production manufacturière allemande s'est accrue de 2,8% en juillet, tirée avant tout par une hausse de 4% pour les biens intermédiaires, un score également inférieur aux attentes.

