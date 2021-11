Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : journée calme en général, forte tension BTP italiens information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 19:32









(CercleFinance.com) - Toute petite journée et consolidation marginale des T-Bonds US (ils se tendent de +1,2Pts à 1,567%) à 48H de la probable confirmation d'un 'tapering' de la FED d'ici 48H. 'Le FOMC devrait annoncer la réduction progressive de ses achats d'actifs. Nous nous attendons à ce que le président de la Fed adopte une stratégie de communication équilibrée en réaffirmant une 'forward guidance' 'dovish' sur les taux', estime La Française AM. Quelques chiffres (plutôt médiocres) publiés ce lundi ont pu tempérer l'appréciation des taux longs US : les investisseurs ont pris connaissance de l'ISM manufacturiers américains qui fléchit de 61,1 vers 60,8, le sous-indice des commandes chute lourdement, de 66,7 vers 59,8. Son jumeau, l'indice PMI manufacturier calculé par IHS Markit, s'est établi à 58,4 en données définitives pour le mois d'octobre, contre une estimation flash qui était de 59,2, et après un niveau de 60,7 enregistré en septembre. Wall Street sera surtout attentif à la publication des indices PMI et ISM des 'services', et en fin de semaine, du rapport mensuel sur l'emploi... mais cela devrait avoir moins d'impact puisque la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) aura déjà rendu son verdict. Peu de mouvement en Europe, la journée étant semi-fériée (-1Pt symbolique sur les Bunds et les OAT), le mouvement le plus notable concernait les BTP italiens qui font une nouvelle embardée de +8Pts à 1,2200% (soit +25Pts en 4 séances)... et le rendement a même testé 1,2850% vers 14H15 ce lundi), du jamais vu depuis le 10 juillet 2020. De ce côté de l'Atlantique, sont attendus dans les prochains jours, outre les indices PMI, le taux de chômage et les ventes de détail dans la zone euro, ainsi que la production industrielle en France et en Allemagne. Enfin, les Gilts britanniques se sont un peu redressés, permettant une détente de -1,7Pt de base du '10 ans' à 1,0405%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.