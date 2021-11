Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : journée calme, dégradation marginale dans l'Eurozone information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 18:19









(CercleFinance.com) - Petite journée sur le marché obligataire, avec des écarts très modestes, souvent inférieurs à 1Pt de base, en l'absence de catalyseurs marquants. Les records qui s'enchainent sur les actions (appétit pour le risque, 20 séance de hausse sans consolidation à Wall Street et en Europe) n'affectent guère les bons du Trésor. Les T-Bonds étaient déjà en repli avant la publication de l'Empire State de la Fed de New York qui se redresse en novembre, ressortant à 30,9 pour le mois en cours, contre 19,8 en octobre, score nettement supérieur aux anticipations des économistes. Les T-Bonds prennent +2Pts à 1,600%, nos OAT affichent +0,7Pt base à 0,1100%, les Bunds +0,9Pt à -0,2460%. Plus au Sud, les Bonos affichent +0,9Pt à 0,475% et les BTP italiens +2Pts à 0,98%. La plus mauvais performance du jour revient aux Gilts britanniques avec +3Pts à 0,9450%.

