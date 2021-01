Taux : journée bien morose en Europe, J.Yellen ne rassure pas

(CercleFinance.com) - Pas de cotations sur le marchés obligataire US : quelques transactions électroniques alors que les opérateurs US observent un pont de 3 jours outre-Atlantique, les T-Bonds US se négocieraient autour de 1,0870% contre 1,09% vendredi, après une détente de -4Pts bienvenue.

Pas de 'stats' ce lundi mais une déclaration de Janet Yellen ce weekend qui affirme ne pas vouloir d'un Dollar faible, ce qui tranche un peu avec ses différents appels récents à un plan de relance massif synonyme d'abondance monétaire aux Etats Unis.

Côté marchés obligataires européens, ce fut un lundi morose : le rendement de l'emprunt de référence 'Bund' se tend de 1,8Pts à -0,526%, nos OAT en font autant à -0,300%.

Les Bonos espagnols se dégradent de +3% à 0,085%, ainsi que le BTP italien avec +4Pts à 0,598%.

Le '10 ans' néerlandais se tend de +2,4Pts vers -0,465% après la démission du gouvernement néerlandais de Mark Rutte, suite à un 'scandale administratif' (des milliers de familles se sont vu contraintes de rembourser des allocations par erreur, sur la base d'une investigation qui semble en plus 'orientée' car ciblant plus particulièrement les étranger et bi-nationaux).

Peu de mouvement outre-Manche puisque les 'Gilts' finissent stables vers 0,285%.

Passé ce lundi parfaitement insipide, la semaine s'annonce chargée en rendez-vous économiques, avec entre autres l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands, les décisions de politique monétaire de la BCE ou les derniers indices PMI 'flash' pour l'Europe.