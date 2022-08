Taux:J.Powell dissipe toute ambiguïté, la FED sera agressive information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 18:27

(CercleFinance.com) - La semaine s'achève sur une nette dégradation des marchés obligataires en réaction au discours de Jerome Powell qui indique que la FED va 'vigoureusement' utiliser tous ses outils pour combattre l'inflation et qu'il faut se garder de changer de politique monétaire trop rapidement.

Il reconnait que cette lutte contre l'inflation va freiner la croissance US -et ce, de façon durable- et faire souffrir les ménages : il dessine en creux un scénario de récession qui pourrait s'étendre sur 3 ou 4 trimestres supplémentaires, alors que 2 trimestres de contraction sont déjà avérés.



Ce discours de fermeté agit comme une douche froide : le rendement des bons du Trésor US se retend de +2Pts vers 3,035%, mais celui du Bund allemand à 10 ans, la référence sur le marché obligataire en Europe, affiche +4Pts à 1,3950%, le rendement de l'OAT (+5Pts) repasse la barre des 2%, à 2,02%, même écart sur les Bonos espagnols au-delà de 2,606% et les BTP italiens affichent +3Pts à 3,702% (léger mieux par à rapport à ce midi, l'écart dépassait les +5Pts).



Le discours du patron de la FED gâche la bonne surprise du 'PCE' (inflation du 'panier de la ménagère') qui avait été bien accueillie.

En effet, l'indice 'PCE' stagne au mois d'août : le PCE global avance de 0,1% mais le 'core PCE' (hors alimentation) se tasse de -0,1% en séquentiel.

Sur 1 an, le PCE global grimpe de +6,3% (contre 6,8% en juillet), le 'core PCE' de +4,6% (contre 4,8% en juillet).

Ces 2 derniers chiffres suscitent beaucoup d'incrédulité face à une perte de pouvoir d'achat réelle qui se situe autour de 10% en rythme annuel.



Bonne surprise également avec le bon indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui est ressorti à 58,2 en août en 2ème estimation contre une première de 55,1 après 51,5 en juillet.



Mais dans le contexte de durcissement de la politique monétaire de la FED, les bonnes nouvelles en deviennent de mauvaises (un bon chiffre conjoncturel vaut encouragement à monter les taux).

Les marchés obligataires se retrouvent confrontés à la stratégie de taux la plus agressive depuis l'ère Volcker au début des années 1980.

En quatre réunions, ses taux ont été relevés de 25 points de base, puis 50 points avant deux relèvements de 75 points de base chacun, un nouveau tour de vis de 75% -désormais fort probable- propulserait le loyer de l'argent vers 3,00%; James Bullard vise un loyer de l'argent de 3,75% à 4% début 2023.

Le seul rayon de lumière provient des 'Gilts' britanniques dont le rendement se stabilise vers 2,63% après s'être détendu de -6,5Pts la veille: la semaine demeure très négative puisque les Gilts affichaient 2,40% lundi.