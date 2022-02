Taux: irréguliers, gros questionnements sur stratégie du FED information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 17:54

(CercleFinance.com) - La tenue d'une réunion 'extraordinaire' de la Réserve fédérale ce lundi soir qui place les investisseurs sur le qui-vive: et si l'économiste de Goldman Sachs avait raison sur un changement de stratégie beaucoup plus agressif de la FED pour restaurer sa crédibilité en matière de lutte contre l'inflation... avec une hausse de taux anticipée ?



Les marchés obligataires ne semblent pas trop y croire puisque le rendement du '10 ans' US reste stable vers 2,02% après s'être replié vers 1,96% en cours de séance.

La FED pourrait également opter pour l'annonce d'un arrêt de son 'QE' avant fin mars.

L'annonce d'une accélération plus vive que prévu de l'inflation aux Etats-Unis la semaine dernière (à +7,5%... peut-être un zénith) a renforcé les pressions qui s'exercent sur la Fed en faveur d'un durcissement imminent de sa politique monétaire.



James Bullard (patron de la FED de St Louis) s'était prononcé pour des hausses de taux 'hors calendrier FOMC' et il réitère cette solution ce lundi, affirmant que les niveaux d'inflation actuels justifient de porter les taux jusqu'à 1% d'ici juillet (soit 3 hausses de taux en 5 mois) et des spécialistes évoquent désormais de 5 à 7 hausse des taux d'ici fin 2022.



En Europe, nos OAT et les Bunds effacent 1Pts de base à 0,7430% et 0,2820% respectivement.

Plus au Sud, les rendements restent quasi stables à 1,29% et 1,96% respectivement.

Outre-Manche, les gilts réalise la pire performance du jour avec +4Pts à 1,586%.