Taux : indécision en Europe, détente technique sur T-Bonds information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 18:49

(CercleFinance.com) - Peu d'embellie sur l'obligataire : après une semaine écoulée (22 au 28/07) négative, les rendements se dégradaient encore ce midi, malgré des chiffres d'inflation plutôt rassurants en Europe.



Ainsi nos OAT affichaient +4Pts à 3,07408% et les Bunds +5Pts à 2,503% ... avant de revenir ce soir à l'équilibre respectivement vers 3,0200 et 2,455%.

Les BTP se détendent de -1,5Pts à 4,09% (contre 4,15% en matinée).



Les spécialistes des taux étaient partagés entre une première estimation de de la croissance économique supérieure aux attentes au deuxième trimestre et une inflation qui s'assagit en zone euro pour le mois de juillet.



Le PIB de l'Eurozone aurait progressé de +0,3%, malgré une contraction symétrique du PIB italien et une récession en Allemagne (activité plombée par l'industrie).

L'inflation a ralenti en juillet dans la zone euro en raison du repli des prix de l'énergie (en fait, ils remontent fortement depuis 1 mois): l'indice des prix à la consommation (IPCH) se contracte à 5,3% sur un an, contre +5,5% le mois précédent, après +6,1% en mai et +7% en avril (grâce à la chute de 6,1% des prix de l'énergie).

Mais en donnée 'core', l'inflation ressort à 6,6% sur un an après 6,8% en juin, ce qui demeure élevé (ça concerne 70% des dépenses des ménages).

Et les prix des services (hôtellerie/restauration notamment) ont quant à eux augmenté de 5,6% sur le mois qui s'achève, marquant une accélération après +5,4% en juin.

Pour le mois d'août, attention à la remontée du prix des carburants avec un pétrole 'Brent' qui gagne encore 1,2% à 86$ et un WTI à +1% qui flirte avec les 81,5$.

L'inflation n'a pas dit son dernier mot et Christine Lagarde confirme dans une interview qu'il serait prématuré de tenir pour acquis que la hausse prévue mi-septembre sera la dernière du cycle de normalisation monétaire.



La journée a en revanche été positive pour les T-Bonds US s'améliorent à 3,939 contre 3,97% vendredi... mais pour des raisons plus techniques que fondamentales.

Il n'y avait pas de données macro US à l'agenda ce lundi et la semaine sera essentiellement dominée par la publication, ce vendredi 4 août, des derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis.

Les 'Gilts' continuent de se dégrader (+1Pt à 4,336%) dans l'attente de l'annonce, ce jeudi 3 août, des décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE).