Taux: grande volatilité sur les marchés obligataires information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 19:41

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont montré une grande volatilité ce jeudi ayant passé une bonne partie de la journée en repli par rapport à leur plus haut de la veille, permettant ainsi aux marchés boursiers de tenter un rebond et de repartir de l'avant.



Les taux se sont brutalement retournés à la hausse après la publication en début d'après-midi jeudi des Minutes de la BCE. En effet, les membres du conseil de la BCE s'inquiètent de l'inflation alors que les marchés, eux, craignent un emballement alors que le taux d'inflation harmonisé, l'ICPH atteint 7.5% sur un an au mois de mars.



Les OAT françaises se tendaient à 1.226% tandis que le 10 ans allemand lui, atteignait 0.6820%. Les taux espagnols remontaient également vers les 1.661% pour les Bonos à 10 ans, l'Italie avec ses BTP à 2.329% reste à seulement de 6 points de base de ses plus hauts récents.



La volatilité sur les taux, notamment en Europe pourrait rester la règle à court terme, car la BCE semble dans une position délicate avec un véritable risque de stagflation ou la banque centrale européenne serait coincée entre la nécessité de stimuler la croissance avec des taux bas et une inflation de plus en plus forte nécessitant une hausse des taux.