Taux : grand écart en hebdo entre T-Bonds et OAT/Bund/BTP information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 19:30

(CercleFinance.com) - La Banque centrale européenne (BCE) a surpris par la fermeté de sa détermination à combattre l'inflation, ce qui a provoqué la brusque la remontée des rendements obligataires et un repli marqué des dettes 'corporate' (qui s'était mieux comportées que les dettes souveraines cette année).

Nos OAT se dégradent de +7Pts vers 2,66% après avoir fusé jusque vers 2,74%, les Bunds de +5Pts vers 2,1350% (2,208 au plus haut), les BTP italiens de +14Pts à 4,29% (contre 4,41% au plus haut).

La fin de semaine a failli être réellement 'affreuse' avec des écarts de +40 à +50Pts par rapport à mardi 15H, avant la prestation de Christine Lagarde : nos OAT se tendent au final de +30Pts sur la semaine, les BTP italiens ont affiché jusqu'à +60Pts et +50 au final).

Fin de semaine laborieuse également pour les 'Gilts' UK avec +3Pts à 3,356% et +30Pts sur 5 séances.



Peu de volatilité en revanche pour les T-Bonds US qui décalent de +1,5% vers 3,465%: la semaine s'avère même positive avec -12Pts par rapport au 9/12.



Côté chiffres, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'une contraction de l'indice PMI flash composite de l'Hexagone.

Celui-ci ressort en repli, passant de 48,7 en novembre à 48,0 en décembre, soit son plus faible niveau depuis février 2021, signalant ainsi une accélération de la baisse de l'activité globale en fin d'année 2022.



Ce recul s'explique par une accélération de la contraction dans les services, les prestataires signalant la plus forte baisse de leur activité depuis presque deux ans, alors que le taux de contraction de la production manufacturière se replie à un plus bas de sept mois.



La (petite) bonne nouvelle, c'est que le taux d'inflation dans la zone euro a ralenti à 10,1% en rythme annuel en novembre, contre 10,6% en octobre, selon des chiffres publiés vendredi par l'agence Eurostat.

A titre de comparaison, ce taux était encore de 4,9% en novembre 2021.



Par pays, les taux annuels les plus faibles ont été observés en Espagne (6,7%), en France (7,1%) et à Malte (7,2%) et les taux annuels les plus élevés en Hongrie (23,1%), en Lettonie (21,7%), en Estonie et en Lituanie (21,4% chacunе).



Dans l'ensemble de l'Union européenne, le taux d'inflation annuel a également ralenti pour s'établir à 11,1% en novembre, contre 11,5% en octobre. Il était de 5,2% un an auparavant.



Le patron de la BdF, François Villeroy de Galhau estime que l'inflation devrait plafonner en France au 1er semestre 2023 avant de tendre vers les 2% d'ici 2025 (donc pas avant 24 mois).