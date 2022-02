Taux : grand écart de 10Pts (-5 et +5Pts) entre Europe & USA information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 18:52

(CercleFinance.com) - Malgré quelques incertitudes géopolitiques liées aux mouvements de troupes à la frontière Ukrainienne (amorce de retrait pas si évident du point de vue de l'OTAN), les T-Bonds US ne font pas figure de 'refuges' ce 16 février, les investisseurs se montrant plus inquiets du durcissement de ton de la FED vis à vis de l'inflation ('minutes' attendues à 20H).

Le rendement des bons du Trésor américains à dix ans se tend de près de +5Pts, au-delà du seuil psychologique des 2% (de 1,996 vers 2,045%).



En Europe, qui fait l'impasse sur la FED mais peut-être pas sur le dosseir ukrainien, l'ambiance est bien différente avec une nette embellie sur les OAT qui effacent 4Pts de rendement à 0,742% et sur les Bunds (-4Pts à 0,2710%).

L'embellie est encore plus marquée au Sud avec -5Pts sur les Bonos à 1,267% et les BTP italiens dominent le classement avec -7,2Pts à 1,9040%.



Les 'Gilts' britanniques se classent seconds avec -6Pts à 1,5270%, alors que les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté de 5,5% sur un an le mois dernier, après une inflation qui était ressortie à 5,4% en décembre, selon les chiffres de l'Office national de la statistique (ONS).



De nombreux chiffres sont sortis aux Etats Unis : les ventes de détail ont rebondi de 3,8% aux Etats-Unis le mois dernier, après une chute de 2,5% en décembre 2021 (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,9%).

Le Département du Commerce précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont augmenté de 3,3% en janvier (après une contraction de 2,8% le mois précédent).



La production industrielle américaine a rebondi de 1,4% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, mais c'est un rebond ponctuel, suite au bond de 9,9% de la production des 'utilities', la demande en chauffage ayant fortement augmenté en janvier du fait de températures nettement plus froides que d'habitude cette année.

Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré d'un point à 77,6%, niveau toutefois inférieur de 1,9 point à sa moyenne de long terme.



Les prix à l'import ont enregistré augmenté de 2% en janvier 2022, après un recul de 0,4% (chiffre révisé) le mois précédent. Ils grimpent de +10,8% sur 12 mois d'après le Département du Travail.

Hors pétrole (+9,8%), les prix à l'importation affichent une progression de 1,4% en janvier.

De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 2,9% en janvier, après un recul de 1,6 en décembre, soit une hausse annualisée de 15,1%.



Enfin, quelques chiffres en Europe: la production industrielle CVS a augmenté de 1,2% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE en rythme séquentiel, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses de respectivement 2,4% et 2,6% en novembre.

Par rapport à décembre 2020, la production industrielle a augmenté de 1,6% dans la zone euro et de 2,5% dans l'UE. La moyenne annuelle de la production industrielle pour l'année 2021, par rapport à 2020, a augmenté de 7,8% dans la zone euro et de 8,2% dans l'UE.