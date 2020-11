Taux : gains de la veille bien préservés, record sur les BTP

(CercleFinance.com) - La soudaine détente des taux, en plein atmosphère de 'full risk on' sur les indices boursiers interroge les investisseurs depuis mercredi: si les T-Bonds consolident leurs gains ce jeudi (+1,5Pt à 1,783%), ils ne reperdent pas beaucoup de terrain.

Les commentateurs évoquent de plus en plus ouvertement le retour en force des banques centrales pour contrebalancer les difficultés causées par la crise sanitaire et notamment les reconfinements.

La BCE se retrouvera dans l'obligation de réinjecter massivement (via son programme PEPP) à mesure que les perspectives du 4ème trimestre 2020 et du 1er trimestre 2021 se dégraderont (les mesures sanitaires brident de plus en plus étroitement l'activité économique).

Nos OAT se détendent encore de -0,5Pt à -0,365%, les Bunds sont inchangés à -0,639%... et le 'fait du jour', c'est le nouveau plus bas absolu en terme de rendement affiché par les BTP italiens à 0,63% (0,607% en séance), soit -3Pts et 2,5 de moins que lors du précédent record de clôture à 0,655% (du 14 au 16 octobre).

Dans le contexte d'incertitude sur l'issue des élections américaines et avec l'anticipation d'une prise de contrôle des manettes par les banques centrales, les chiffres du jour ont peu d'impact.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 7.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, à 751.000 alors que le consensus espérait 740.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'inscrit elle aussi en baisse pour s'établir à 787.000 la semaine dernière, en baisse de 4.000 d'une semaine à l'autre.

La productivité non-agricole a augmenté un peu moins vite que prévu (+4,9% contre +10,6%) aux Etats-Unis au troisième trimestre... mais cela fait bien longtemps que ce genre de baromètre n'a plus d'impact sur la politique monétaire de la FED