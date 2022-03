Taux: forte tension +inversion de courbe radicale sur T-Bond information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 17:19

(CercleFinance.com) - Jerome Powell a remis de l'huile sur le feu lundi soir en musclant son discours anti-inflation qui devient la priorité des priorités: le rendement obligataire américain à 10 ans a bondi de 15 points de base à 2,300% (puis +8Pts à 2.38%), tandis que celui à 3 ans a grimpé de +18 et +6 points de base à 2,40% (donc inversion de la courbe de taux), se retrouvant ainsi près de leurs plus hauts niveaux depuis mai 2019.



L'inversion de la courbe de taux est également la règle entre le '20 ans' (2,716%) et le '30 ans' (2,586%, soit 13Pts de moins, une configuration rarissime en terme de différentiel).



En Europe, le rendement des OAT grimpe de +8Pts vers 0,985% (contre -0,05% le 20 décembre dernier), les Bunds +8Pts également à 0,526%.

Plus au Sud, le rendement des BTP refranchit le cap des 2E, avec +9Pts à 2,065%, les Bonos +6Pts à 1,45%.



Les' Gilts' UK limitent la casse avec +7Pts à 1,708% et confirment leur décorrélation par rapport aux T-Bonds US depuis 1 semaine... et surtout depuis 24H, suite au ton 'faucon' de Jerome Powell.



La FED pourrait relever de façon plus agressive les taux de référence, et passer à un rythme de 0,50 point de base lors de futures réunions (mai et juin selon Goldman Sachs) car le risque de récession ne semble pas constituer une menace dans les 6 ou 9 prochains mois... mais attention, l'inflation n'était pas non plus jugée préoccupante en mars 2021.