Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux: forte tension en Europe, retour niveau pré-crise 22/02 information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 16:41

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires qui étaient stables ce matin se dégradés brutalement à la lecture du communiqué de la BCE jugé trop peu orienté vers le soutien aux économies dans un contexte pré-récessioniste.

Les indices boursiers qui perdaient rapidement jusqu'à -3,5% se sont un peu ravisés (-2%) mais pas nos OAT (+11Pts à 0,75%) qui se retrouvent au plus bas depuis une semaine et ont effacé tous leurs gains depuis le début des hostilités en Ukraine, le 22 février dernier.



La BCE confirme l'arrêt du PEPP à fin mars et ainsi que le programme d'achats d'actifs 'APP' au 3ème trimestre.

Le rythme des injection au T3 reste à déterminer, en fonction de la conjoncture (les marchés souhaitaient son maintien, voir son élargissement).

Les taux restent inchangés, l'hypothèse d'une hausse fin 2022 est repoussée à 2023.

Christine Lagarde évoque en conférence de presse le recours à tous les instruments nécessaires pour faire face à la situation... qui penche en faveur d'un ralentissement de la croissance.



Mais il serait très modéré (-0,5%) puisque la BCE annonce 3,7% de hausse du PIB de la zone Euro en 2022 (un optimisme qui n'est pas partagé par l'ensemble des économistes) avec une inflation qui surprend à la hausse cette année mais se normaliserait à +2,1% en 2023 et +1,9% en 2024... et se stabiliserait autour de 2% ultérieurement.

Les Bunds décrochent brutalement, de +9Pts de base vers 0,2800% mais c'est encore 'bénin' en regard des +25Pts des BTP italiens dont le rendement flambe vers 1,913%, les Bonos espagnols affichant +14Pts à 1,265%, signe de stress sur la solvabilité future des pays du 'Sud' alors que les spreads se creuse fortement par rapport aux Bunds.



Outre Atlantique, le rendement de T-Bonds repasse le cap des 2,00% (+6Pts à 2,008%), le '30 ans' flirte avec les 2,35%.

Pas de réaction très tranchée cependant après le chiffre le plus attendu de la semaine: les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,8% en février en rythme séquentiel (comme prévu), d'après le Département du Travail qui fait état d'une inflation de 7,9% au mois de février en rythme annuel.

L'élément négatif, c'est l'inflation 'core' (hors énergie) qui accélère également de +0,4% à +6,4%, un taux historique (jamais vu depuis 40 ans).



Enfin, les Gilts britanniques semblent complètement épargnés par les turbulences sur le vieux continent avec une quasi-stabilité à 1,536% (+1Pt symbolique.