Taux : forte tension des T-Bonds alors que WStreet flambe +3%

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires n'ont célébré de façon euphorique la présentation par E.Macron et Angela Merkel d'un plan de soutien au tourisme/automobile/aéronautique de 500MdsE par le biais d'une émission de dettes remboursée sur le budget de l'UE : ce ne sont donc pas des états qui s'endettent davantage mais une 'dépense' européenne... mais qui ressemble beaucoup à une dette mutualisée, au profit de pays notoirement en difficulté. Il s'agit d'une 'proposition' soutenu par les 2 poids lourds que sont la France et l'Allemagne : il faudra donc qu'elle soit ratifiée par l'ensemble des pays de l'UE auxquels il sera demandé une rallonge au budget européen. Les Bunds se sont légèrement dégradés de +2,5Pts à -0,476% et nos OAT de +2Pts à -0,0120%. La dégradation de la notation de la dette française par Fitch vendredi à 'AA/négatif' n'a nullement troublé les investisseurs. Un retour de l'appétit pour le risque -encouragé par le plan de relance franco-allemand- profite aux Bonos qui se détendent de 0,85 vers 0,79% et aux BTP italiens avec -10Pts à 1,654%. La flambée de Wall Street avec un véritable vent d'euphorie ce lundi (plus forte hausse depuis 1 mois) se solde par une lourde rechute des T-Bonds qui se tendent de +7,2Pts à 0,712%. Le '10 ans' japonais reste ancré vers -0,015%, le PIB du Japon a reculé de 0,9% sur les trois premiers mois de 2020, baisse intervenant après une chute de 1,9% au quatrième trimestre 2019, et marquant donc techniquement une entrée du pays en récession. Aucune donnée n'était attendue ce lundi en Europe, mais la semaine verra la publication notamment de l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne, ainsi que des prix à la consommation pour le mois d'avril dans la zone euro et au Royaume Uni. De l'autre côté de l'Atlantique, paraitront dans les prochains jours les chiffres de la construction résidentielle, les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens du mois dernier.

