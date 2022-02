Taux: forte tension après le NFP, forte hausse hebdo dans UE information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 19:47

(CercleFinance.com) - Quelle semaine ! Les OAT ont fini au plus bas, avec un rendement qui se tend symétriquement de +7Ppts vers 0,655% (+30Pts sur la semaine), le Bund affichant +6Pts vers 0,210% (soit +25Pts sur la semaine, partant de -0,047% vendredi dernier).

Pas mieux au Sud puisque les Bonos affichent +9Pts vers 1,04% et les BTP italiens +10Pts à 1,745%.

Les taux Européens n'en finissent plus de se tendre au lendemain du durcissement de ton de la BCE contre l'inflation qui renonce à sa promesse de laisser ses taux directeurs inchangés jusqu'à fin 2022, laissant transparaître une possibilité de resserrement monétaire dès la fin du 3ème trimestre (en septembre selon Goldman Sachs).

Les chiffres de l'emploi US n'ont pas contribué à détendre l'atmosphère :

le 'NFP' a constitué une énorme surprise puisque les créations d'emplois ressortent en hausse de +467.000 (dont +444.000 dans le secteur privé).



Ce score se situe aux antipodes des -301.000 recensés par ADP et d'anticipations qui allaient de -125.000 à +180.000 (la prévision médiane se situait vers +140.000, soit 325.000 en deçà de ce qui a été estimé ).

Mais il y a plus : les créations de décembre sont révisées de plus du simple au double, de +199.000 à +510.000.

En novembre, cela passe de 249.000 à 647.000 : ce sont ainsi +709.000 emplois sur 2 mois qui ont été 'retrouvés' en ajustant les données antérieures... et il faut rajouter 300.000 emplois qui n'étaient pas prévus en janvier (voir 500.000 pour certains).

La moyenne de créations sur les 3 derniers mois ressort à +541.000/mois, c'est 3 fois plus que les 180.000 anticipés en intégrant la prévision médiane de janvier: une telle marge d'erreur est tout simplement historique.



Par ailleurs, le taux de chômage remonte légèrement à 4,% contre 3,9% et c'est totalement incohérent par rapport aux révisions à la hausse du NFP) et à la hausse de +0,3% du taux de population active, à 62,2% contre 61,9.



Les revenus horaires progressent de +0,7% à 31,63$ contre +0,5% anticipé.



La réaction du marché obligataire US est assez négative puisque les T-Bonds à 10 ans grimpent de +10Pts, de 1,8200% vers 1,92%, et le '5 ans' bondit de 0,700% vers 0,80% (au plus haut depuis mars 2020).



Outre-Manche, les Gilts s'en tirent le mieux avec seulement +5,5Pts à 1,4110%... mais il n'y avait de chiffre crucial au Royaume Uni aujourd'hui.