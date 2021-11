Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : forte détente hebdo, 50% des gains acquis ce vendredi information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 19:52









(CercleFinance.com) - Quelle journée : les marchés obligataires alignent une seconde séance de décrue avec des écarts assez impressionnants et parfois contre-intuitifs, comme les -6Pts des Bunds à -0,3400% alors que l'indice des prix à la production atteint un stratosphérique +18,4% en octobre (hors énergie, c'est un peu moins alarmant, mais le chiffre 'brut' décoiffe). Nos OAT ont collé à la roue des Bunds avec -6Pts également à 0,004% (soit -13Pts hebdo)... après une 1ère incursion en territoire négatif (-0,002%) depuis le 21 septembre. Plus au Sud, les écarts tournent également autour de -6Pts avec -5Pts sur les Bonos à 0,392% et -7Pts sur les BTP italiens à 0,8600%. Outre-Manche, les Gilts continuent de perdre du terrain sur les 'BTP' avec -4,3Pts à 0,891%. Très belle séance également à Wall Street où les T-Bonds affichent également ce même écart de -6Pts à 1,527% (et même 1,515 au plus bas). Le risque inflationniste semble avoir disparu des radars alors que les membres de la FED n'hésitent pas à y faire allusion à chacune de leur intervention ces derniers jours. ' John Williams, de la Fed de New York, a déclaré que l'inflation devient plus généralisée et que les attentes concernant les futures augmentations de prix sont en hausse, la FED ne doit pas oublier que son mandat comporte également une obligation d'assurer la stabilité des prix '.

