Taux : forte détente après la hausse des risque géopolitiques

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont clairement joué leur rôle de 'placement refuge' (forte détente des rendements de part et d'autre de l'Atlantique) en cette journée marquée par un possible basculement géopolitique majeur, vers une situation de crise durable au Proche Orient.

Donald Trump a ordonné dans la nuit de jeudi à vendredi 'd'éliminer' -via une frappe militaire- (en langage plus cru, cela s'appelle faire assassiner) le général iranien Qassem Soleimani, le chef des forces 'Al Qods', unité d'élite des Gardiens de la révolution iraniens.

C'était l'un des personnage les plus puissants du pays, presque un N°2 du régime, en tant que représentant des forces assurant le maintient au pouvoir des mollah et du N°1, leur chef suprême Ali Khamenei.

Il était également impliqué -avec ses troupes- dans la lutte contre l'Etat Islamique en Syrie (tout comme les américains) et avait précédemment collaboré avec le Pentagone dans la lutte contre les Talibans en Afghanistan.

Conséquence prévisible : il est quasi certain que l'Iran ne négociera plus rien sur le dossier nucléaire ni avec les USA, ni avec les alliés approuvant l'opération de la nuit dernière.

Il apparaît normal qu'une 'prime de risque' se rajoute désormais au cours du pétrole (30% de l'or noir consommé dans le monde transite par le détroit d'Ormuz, que l'Iran contrôle).

Et la course vers la sécurité dope les T-Bonds qui se détendent symétriquement de -8Pts vers 1,802% (contre 1,91% jeudi matin).

Mais Wall Street a t'il si peur de l'avenir géopolitique ? Les indices US font preuve de résilience et ne cèdent plus que 0,3% à mi-séance (le Nasdaq est dopé par la hausse de +4% de Tesla qui teste les 450$).

Les T-Bonds auraient naturellement pu se détendre après la publication de l'indice ISM (Institute for Supply Management) de décembre pour le secteur manufacturier américain: il est très décevant puisqu'il ressort à 47,2, à comparer à 48,1 en novembre et déjoue le pronostic d'une hausse à 49.

Du côté des données statistiques en Europe, sur un an, la hausse des prix à la consommation en France accélérerait à +1,4% en décembre 2019, après +1% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee début janvier 2020. Cette nette hausse de l'inflation résulterait principalement d'un rebond marqué des prix de l'énergie, ainsi que de la moindre baisse des prix des produits manufacturés et de la légère accélération des prix des services.

Peu importent ces chiffres, nos OAT se détendent de -6,2Pts vers 0,018%, les Bunds de -6,7Pts vers -0,288%, et plus au Sud, -7Pts sur les Bonos à 0,34% et -8,5Pts sur les BTP italiens à 1,34%.