Taux : fin se séance positive à l'image d'une année 'bullish'

(CercleFinance.com) - Une petite vague d'aversion au risque s'est matérialisée sur l'ensemble des places européennes (-0,5% pour l'E-Stoxx50 à 3.552) qui nous offrent un épilogue boursier bien décevant. Les marchés obligataires finissent sur une note soutenue avec des rendements en repli de -0,5% sur nos OAT (vers -0,343%) et sur les Bunds à -0,575%. Plus au Sud, une année fantastique (écrasement des 'spreads', notamment de presque -100Pts des Bunds face aux BTP italiens) s'achève sur une ultime poussée haussière sur les Bonos espagnols (-1,2Pts à 0,044%) et les BTP (même écart à 0,513% soit -97Pts de base par rapport au 31/12/2019). Pas de chiffres au calendrier ce 30/12, l'actualité demeure donc dominée par l'espoir d'amélioration des perspectives économiques, du développement de plusieurs vaccins contre le Covid, de l'accord trouvé sur le Brexit... et de l'injection de 500Mds$ par la FED en l'espace de 2 mois. Nombre de ces facteurs devraient perdurer en 2021 (notamment les 'QE' et autres OMO et TLTRO). Les Gilts britanniques finissent bien l'année, sur une embellie de -2Pts de base à 0,193%, soit -10Pts depuis l'annonce d'un accord commercial sur le Brexit: les taux longs UK se détendent de -55Pts depuis le 31/12/2019.

