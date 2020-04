Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : fin de semaine positive, le '30 ans' US sous les 1,20% Cercle Finance • 17/04/2020 à 18:52









(CercleFinance.com) - Séance plutôt calme sur les marchés obligataires en l'absence de nouveaux éclairages 'macro', avec un petit retour de l'appétit pour le risque qui bénéficie aux dettes périphériques les plus mal notées. Les BTP italiens se détendent de -7Pts à 1,787%, les 'bonos' espagnols effacent -2,3Pts à 0,807%... et nos OAT -2,5Pts à 0,024% (soit -8Pts hebdo). Stagnation complète des Bunds (-0,475%), des Gilts britanniques à 0,302% puis des T-Bonds US à 0,612% (soit environ -11Pts depuis la semaine dernière). Le '30 ans' vient de rechuter vers 1,185% (1,20% en milieu de séance) ce qui permet aux banques d'accorder les crédits hypothécaires avec les taux les plus bas jamais observés. Peu de chiffres 'macro' à se mettre sous la dent ce vendredi : les investisseurs ont pris connaissance cet après-midi des indicateurs avancés du Conference Board aux États-Unis. Ils reculent de -6,7%, ce qui constitue un record absolu, les 10 secteurs sous revue sont tous en contraction marquée, la jauge de l'emploi faisant apparaître une envolée de plus de 20 millions de chômeurs. En Chine, spectaculaire contraction du PIB (-6,8% au 1er trimestre 2020) puis des ventes de détail en mars (-15,8%): les projections du FMI donnent -1% en 2020 mais tablent sur un puissant rebond de +9% en 2021. En France, les immatriculations du mois de mars sont en chute libre, avec -64,7% pour Renault et -68,1% pour Peugeot. En Europe, les immatriculation dévissent de -54,8% 'seulement', l'Allemagne n'appliquant qu'un confinement partiel... mais l'Italie enregistre une chute de -85% des ventes !

