Taux : fin de semaine en beauté sur bons du Trésor Eurozone

(CercleFinance.com) - La semaine se termine en beauté sur les marchés obligataires après des 'commentaires complémentaires' de Christine Lagarde au lendemain de sa conférence de presse et qui sont jugés plus 'dovish' (accommodants pour les marchés) que ses réponses à la presse la veille. Satisfaction manifeste des spécialistes des bons du Trésor puisque les taux longs se détendent franchement et retrouvent leurs meilleurs niveaux de la semaine: nos OAT par exemple effacent 5Pts à -0,184%, de même que les Bunds (de -0,427% à -0,477%). Plus au sud, c'est également une belle séance avec -4Pts sur les Bonos à 0,314% et sur les BTP italiens à 1,045%. Les stratèges semblent revoir un peu leur interprétation des commentaires de la Mme Lagarde sur les parités de change: s'il n'y a jamais d'objectif algébrique, en revanche la BCE semble déterminée à défendre le seuil des 1,2000/$, car tout le monde sait qu'au-delà, l'Euro sortirait d'une tendance baissière décennale et s'engagerait dans une tendance haussière moyen terme qui freinerait encore la remontée de l'inflation, rendant l'objectif des 2% encore plus inatteignable. Donc la BCE pourrait trouver des prétextes pour muscler son PPE au-delà des 1.350MdsE. Les T-Bonds restent en revanche quasi-stables en ce vendredi, avec -0,7Pt de base à 0,677%... et c'est la seconde séance de stagnation du '10 ans' US. A noter la prolongation de 6 mois du dispositif de protection des emprunteurs immobiliers en difficultés (pas de saisie bancaire -ou Foreclosure- et pas d'expulsion dans 75% des cas... sur 3,7 millions de dossiers 'en défaut', soit 7% du total des 48 millions d'emprunteurs hypothécaires). Côté chiffres, pas de grosse surprise avec le CPI US (prix à la consommation) qui ressort en hausse de +0,4% au mois d'août (contre 0,3% attendu), l'inflation s'établit à +1,3% en rythme annuel. En Europe, les prix à la consommation ont stagné en Allemagne en rythme annuel (après -0,1% observé en juillet) selon Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire.

