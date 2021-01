Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : figés sur les T-Bonds et OAT, dégradation sur les BTP Cercle Finance • 20/01/2021 à 18:51









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires se sont mis en mode pause en cette journée de transition présidentielle aux Etats Unis: les T-Bonds stagnent autour de 1,0950%. Wall Street regarde la cérémonie d'investiture en direct car il n'y a pas grand chose d'autre à surveiller, faute de statistiques économiques à l'agenda. Les opérateurs US digèrent une prestation convenue de Janet Yellen mardi devant le Congrès (en fait, elle répondu aux questions à distance pour la 1ère fois de l'histoire). La nouvelle secrétaire au Trésor, a défendu le plan de relance de 1.900Mds$ présenté la semaine passée (l'American Rescue Plan) par Joe Biden et plaide pour un stimulus supplémentaire au moins aussi ambitieux, un grand plan d'investissement dans les infrastructures et les logements, la transition énergétique avec l'implantation de 500.000 stations de recharge pour les véhicules 100% électriques. L'ancienne présidente de la Fed a surtout tenté de rassurer les parlementaires sur le déficit fédéral, les changements fiscaux potentiels (taxes 'GAFA') et les programmes de prêts d'urgence octroyés par la Fed. Les Bunds et les OAT ont calqué leur trajectoire sur celle des T-Bonds US en se figeant autour de -0,53% et -0,3030% respectivement. Petite dégradation sur les Bonos espagnols (+1Pt à 0,078%) et de -3Pts sur les BTP italiens à 0,588% (après une forte remontée la veille). Outre-Manche, les Gilts rajoutent +1Pt à 0,301% alors que l'économie britannique donne des signes de net ralentissement après plusieurs semaines de confinement complet.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.