Taux : faute de catalyseurs, la tendance baissière prédomine

(CercleFinance.com) - Pas de 'stats' ce mercredi, pas de 'market movers'... les marchés obligataires étaient un peu privés de repères et dans ce cas, c'est la tendance sous-jacente (celle qui prédomine depuis le 1er janvier) qui a repris le dessus après une entame de séance marqué par de timides rachats à bon compte.



Mais la lourdeur l'emport de nouveau ce mercredi, ce qui se traduit par une légère progression du rendement des Treasuries à dix ans qui évolue au-delà de 4,295% (+0,5Pt, on peut parler de 'grand calme' avant les 'minutes' de la FED attendues ce soir à 20H.



En Europe, le Bund de même échéance se dégrade de +3,5Pt vers 2,446% (malgré l'abaissement drastique l'objectif de PIB du gouvernement allemand à +0,2% contre +1,3% à l'automne dernier) et il en va de même pour nos OAT avec +4Pts de base vers 2,940%, les BTP italiens se tendent de +4,8Pts à 3,9500%.



Outre-Manche, les 'Gilts' se dégradent carrément de +10,4Pts vers 4,1500%, retrouvant leur pire niveau depuis le 13 février.





