Taux: faible volatilité après pluie de stats+stabilité hebdo

(CercleFinance.com) - La déferlante de 'stats' publiées ce vendredi de part et d'autre de l'Atlantique n'a pas eu d'impact notable.



Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, se détend vers 2,394% (-3 pts mais +4Pts sur la semaine), l'OAT stagne vers 3,154% (-1Pt en hebdo) : le 'spread' se creuse de nouveau à plus de 75Pts mais ressort inférieur aux +80Pts de vendredi dernier.

Plus au Sud, le BTP italien se détend d'un point symbolique, le 'Bonos' espagnol s'aligne sur le Bund avec -3Pts à 3,314%.



C'était la journée des PMI en Europe : la matinée à été rythmé par la publication de l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro. Celui-ci s'est replié de 52,2 en mai à 50,8 en juin, ne mettant ainsi en évidence qu'une légère augmentation des niveaux d'activité dans le secteur privé au cours du mois.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale s'est replié de 48,9 en mai à 48,2 en juin, signalant ainsi un recul modéré de l'activité dans le secteur privé français en juin, le taux de contraction s'étant en outre renforcé d'un mois sur l'autre.



Toujours en France, le climat des affaires en France demeure stable en juin par rapport à mai (pour le troisième mois consécutif), au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 99, juste au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



Les rendements obligataires américains se stabilisent après la nette dégradation de la veille... et le déluge de chiffres US semble avoir congelé les initiatives.

Le rendement des Treasuries à dix ans resté figé à 4,250/4,2550%, le '2 ans' reste tout aussi immobile vers 4,7300%.



La croissance dans le secteur privé américain a accéléré très légèrement en juin, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,6 en estimation flash, à comparer à 54,5 en données définitives pour le mois précédent.



S&P Global souligne que la production s'est maintenant accrue continuellement 17 mois de suite, avec une amélioration marquée du rythme d'expansion entre mai et juin, tandis que les pressions des prix se sont apaisées.

L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, est ressorti en baisse plus forte que prévu en mai, annonce vendredi le Conference Board, qui dit y voir le signe d'un ralentissement de la croissance.



L'indice précurseur a baissé de 0,5% le mois dernier, à 101,2, après s'être replié de 0,6% en avril, alors que les économistes envisageaient un repli plus limité de l'ordre de 0,3%.



Si le Conference Board indique qu'un tel indicateur n'est pas annonciateur d'une prochaine récession, l'organisation professionnelle dit désormais tabler sur une hausse de moins de 1% en rythme annualisé du PIB américain aux deuxième et troisième trimestre du fait de l'inflation et des taux d'intérêt élevés qui pèsent selon elle sur les dépenses des consommateurs.



Les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis ont diminué de 0,7% en mai 2024 pour atteindre un taux annuel désaisonnalisé de 4,11 millions, selon des statistiques publiées mercredi par la Fédération des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian des maisons existantes a bondi de 5,8% par rapport à mai 2023 pour atteindre 419.300 dollars - le prix le plus élevé jamais enregistré et le onzième mois consécutif de hausse d'une année sur l'autre... ce qui signifie que jamais les achats de biens immobiliers n'ont été aussi inabordables, les primo-accédants étant une espèce disparue.



Le stock des logements existants invendus a augmenté de 6,7% par rapport au mois précédent pour atteindre 1,28 million à la fin du mois de mai, soit l'équivalent de 3,7 mois d'offre au rythme actuel des ventes mensuelles.



Outre Manche, les 'Gilts' se dégradent de +3Pts à 4,113%.













