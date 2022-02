Taux: évolutions divergentes, hausse tensions géopolitiques information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 18:38

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Les marchés obligataires ont évolué entre ordre dispersé, avec une dégradation de 3Pts des T-Bonds vers 1,978% (aucun 'chiffre macro' ne l'explique, l'agenda était vide ce mercredi) tandis qu'une embellie a fini par se dessiner en Europe dans l'après-midi avec une retour des tensions géopolitiques au devant des préoccupations.



Nos OAT affichent -1Pt de base à 0,726%, les Bunds -2Pts 0,2200%, les Bonos espagnols -1,5Pt à 1,254%.

Les BTP italiens en revanche finissent inchangés à 1,930%, les Gilts britanniques également à 1,4800% (à 0,3Pts près).



Les risques inflationnistes qui se renforcent avec un baril de Brent à 98,2$ (+1,5%) et un WTI qui prend +2% à 93,5$ ont été occultés par de nouveaux développements alarmants autour du dossier ukrainien : des tirs dans le Donbass auraient fait plusieurs victimes, dont une décédée, une cyber-attaque attribuée à la Russie sur les sites gouvernementaux ukrainiens a été dévoilée dans l'après-midi, ce qui ravive les craintes d'escalade.



La reconnaissance par Moscou de l'indépendance des deux républiques séparatistes ukrainiennes déclenche une série de 'sanctions' mais elles apparaissent d'ampleur limitée : Washington et Bruxelles affirment pouvoir les renforcer à tout moment.

La rencontre initialement prévue jeudi entre le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov a été annulée.

Joe Biden a fait savoir qu'un 'sommet' avec V.Poutine était 'certainement hors de propos'.



En raison de la vigueur persistante de l'inflation aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe, même si la situation dégénère entre la Russie et les pays de l'OTAN, les marges de manoeuvre de la Fed et de la BCE en matière de soutien monétaire apparaissent limitées.



En ce qui concerne l'inflation, les derniers chiffres des prix à la consommation dans la zone euro ont été confirmés à 5,1% par Eurostat et l'inflation atteint 5,6% dans l'UE.



Les investisseurs ont également pu prendre connaissance des chiffres du climat des affaires dans l'Hexagone: après deux mois de détérioration, le climat des affaires a nettement rebondi en février, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne cinq points à 112, et se situe ainsi nettement au-dessus de sa moyenne de longue période (100).