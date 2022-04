Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: évolutions divergentes entre Eurozone et zone Dollar information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 18:42









(CercleFinance.com) - Journée mitigée sur les marchés obligataires qui se sont légèrement repris après s'être dégradés vendredi après des statistiques qui avaient plaidé pour le durcissement monétaire des deux côtés de l'Atlantique: nos OAT se détendent de -1,7Pts vers 1,01%, les Bunds de -6Pts (vers 0,506%, une surperformance marquante), les BTP italiens de -3,5Pts vers 2,075%, les Bonos de -2,5Pts à 1,47%...mais les T-Bonds US se dégradent symétriquement de +3,5Pts vers 2,41%.



Les investisseurs étaient privés de repères ce lundi, avec une seule statistique ce matin en Allemagne.

Destatis a publié un excédent commercial de 11,5MdsE en février, à comparer à un surplus de 8,8 milliards enregistré le mois précédent.



L'office fédéral de statistiques explique que cette amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'une augmentation des exportations allemandes (+6,4%) plus importante que celle des importations (+4,5%).



'Dans le commerce avec la Russie, les exportations (-6,3%) et les importations (-7,3%) ont nettement diminué en février par rapport à janvier', souligne Destatis, précisant que le commerce russo-allemand n'a été restreint qu'à la fin du mois avec le début de la guerre.



Cette semaine, doivent paraitre les indices PMI composites de S&P Global ainsi que l'ISM des services aux Etats-Unis, mais aussi les prix producteurs et les ventes de détail en zone euro, ou encore la production industrielle en France et en Allemagne.







