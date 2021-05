Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : évolution divergente USA/UE après un 'NFP' surprenant. Cercle Finance • 07/05/2021 à 19:17









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Journée très volatile sur les marchés obligataires outre-Atlantique (chiffres de l'emploi obligent), plus banale sur le vieux continent... et qui se solde par un grand écart entre les 2 rives. Le rendement des T-Bonds a plongé de -8Pts de base entre 14H30 et 14H35 (jusque vers 1,47%) avant qu'il ne se redresse progressivement vers 1,5700% ce soir (contre 1,56% jeudi): le 'NFP' (rapport officiel sur l'emploi) éloigne apparemment le risque d'une hausse de taux par la FED qui serait lié à une 'surchauffe' et un risque d'emballement de la spirale 'prix/salaires'. Les créations d'emplois en ont effet été inférieures de 70% par rapport au consensus qui tablait sur 930.000 à 1 million de créations d'emplois: le mois d'avril se solde par seulement 266.000 nouveaux jobs (contre 916.000 le mois précédent en estimation initiale). Et ce n'est pas la seule surprise puisque les créations de mars sont aussi sérieusement révisées à la baisse de 916.000 vers 770.000 (-146.000) tandis que les chiffres de février sont légèrement revus à la hausse, de 468.000 à 536.000 (+68.000). Le taux de chômage ressort à 6,1% alors que le consensus tablait sur 6% à 5,8%... enfin, le taux de population active s'établit à 61,7% (on espérait 62%). Mais attention, le faible nombre de nouveaux emplois ne signifie pas que l'économie américaine s'essouffle mais plutôt que les chômeurs préfèrent continuer de toucher 400$ de chômage +300$ d'aide fédérale d'urgence par semaine plutôt que d'accepter un job qui leur rapporte à peine plus (ou beaucoup moins pour du temps partiel). Les employeurs pourraient donc se retrouver contraints d'offrir de meilleurs salaires, sauf si les aides aux chômeurs sont rapidement réduites. En Europe, les rendements se tendent symétriquement de +3Pts en moyenne, avec des OAT à 0,172%, des Bunds à 0,21% (+2Pts) et la dégradation est plus marquée au Sud avec des Bonos à 0,49% (+3,3Pts de base), des BTP italiens qui finissent mal la semaine, avec +5,6Pts de base à 0,9310%. Les Gilts UK s'en sortent bien mieux, grâce à leur arrimage avec les T-Bonds: détente de -2Pts à 0,773%.

