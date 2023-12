Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : évolution contrastée entre OAT/Bund et T-Bonds/Gilts information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 17:48









(CercleFinance.com) - Les marchés de taux demeurent -sauf exception- bien orientés -la détente se poursuit en Europe- dans un contexte marqué par l'absence d'une bonne partie des investisseurs.



Les rendements se tendent légèrement aux Etats Unis mais les jeux étaient déjà faits avant la publication de quelques chiffres publiés cet après-midi aux US mais qui n'ont pas eu d'impact sur les T-Bonds qui se dégradent de +4Pts de base vers 3,825%.

Le Département du Travail annonce 218.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis à l'issue de la semaine du 18 décembre, un chiffre en hausse de 12.000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente (206.000 contre 205.000 initialement annoncés).



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 212 000 la semaine dernière, quasiment stable (-250) par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 14 000 pour s'établir à 1.875.000 lors de la semaine précédente, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Le déficit commercial des biens des Etats-Unis s'est creusé pour s'établir à -90,3 milliards de dollars le mois dernier, contre 89,6 milliards en octobre, les exportations (-3,6%) ayant diminué davantage que les importations (-2,1%) d'un mois sur l'autre.



Le Département du Commerce, qui publie ces estimations préliminaires, indique par ailleurs que les stocks se sont tassés de 0,2% dans le commerce de gros et de 0,1% dans le commerce de détail.

Enfin, les promesses de ventes de maisons neuves sont inchangées en novembre mais enregistrent un recul de -5,2% sur 12 mois.



Peu de chiffres en Europe (le chômage global progresse de 0,4% en France en novembre) et pas de frein à l'optimisme ambiant : le rendement du Bund allemand recule de -2,8Pts vers 1,92% et celui de nos OAT reste stable (-0,5Pts vers 2,467%), les Bonos espagnols effacent -1,3Pt à 2,89%.



Celui des BTP italiens se tend en revanche de +3,5Pts vers 3,593%, idem pour les 'Gilts' UK à 3,513%.





