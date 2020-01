Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : Europe sans tendance, repli T-Bonds après bonnes stats Cercle Finance • 16/01/2020 à 20:32









(CercleFinance.com) - Grosse journée du côté des statistiques, petite séance sur les marchés obligataires, avec une volatilité et des écarts limités, et pas de véritable tendance en zone Euro. Légère embellie sur les OAT (-1,2Pt de base à 0,038%), même écart sur les Bunds à -0,218%. Les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 1,5% en décembre 2019 en rythme annuel, un taux d'inflation en hausse sensible par rapport à celui de 1,1% observé le mois précédent, d'après Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire: pas d'impact visiblement sur le '10 ans' allemand. Embellie au Nord, repli au Sud: dégradation symétrique de +1,2Pt sur les Bonos espagnols à 0,46%, repli un peu plus appuyé sur les BTP italiens (+2,3Pts) à 1,413%. Même écart sur les T-Bonds US qui se retendent vers 1,813%. C'était une journée chargée aux Etats Unis : le chiffre le plus attendu, c'était celui des ventes de détail aux Etats-Unis: elles ont augmenté de 0,3% au mois de décembre 2019, d'après le Département du Commerce. Hors secteur auto, la hausse atteint +0,7% (+0,5% anticipé) et sur 12 mois, les ventes progressent de +5,8% : c'est la clé de la croissance américaine. L'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly FED') s'établit à 17 sur le mois en cours, contre 2,4 en décembre 2019, marquant ainsi une nette reprise de la croissance de l'activité manufacturière locale (le consensus visait seulement un score de 3,8). Le Département américain du Travail dévoile une forte contraction (-10.000) à 204.000 des nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière. Les analystes tablaient au contraire sur une hausse (marginale) de cet indicateur, à 216.000 inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été calculée à 216.250 en baisse de 7.750 en une semaine. Enfin, Après une hausse de +0,1% en octobre, les stocks des entreprises américaines ont baissé de -0,2% en novembre, selon le Département du Commerce. Les économistes tablaient également sur baisse, quoique légèrement inférieure, de l'ordre de -0,1%.

