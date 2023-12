Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : euphorie, rendement des OAT au +bas depuis le 9 avril information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 19:18









(CercleFinance.com) - Quelle journée encore sur l'obligataire !



Les bonnes dispositions initiales se sont transformées en vent d'euphorie, avec des écarts étourdissants qui témoignent du sentiment de panique des investisseurs qui sont peut-être 'dans le mauvais sens', estimant que -75Pts sur le '10 ans' en 5 semaine, c'était aller un peu vite en besogne (trop vite, trop fort, les avertissements de la FED ne sont pas pris au sérieux).



La prudence aurait pu prévaloir à 72H du très attendu rapport mensuel sur l'emploi (le 'NFP' qui sera publié vendredi)... mais non, les acheteurs de bons du Trésor sont convaincus que les créations d'emploi vont commencer à traduire un ralentissement économique qui confortera la FED dans son intention de 'pivoter' et de changer de discours... prélude à une possible baisse de taux dès le mois de mars 2024.



Les T-Bonds à 10 ans affichent ce soir une spectaculaire décrue de -12Pts vers 4,167%, nouveau plancher depuis le 3 septembre dernier et pic de rendement du 4 août.



Les chiffres US du jour n'expliquent pas l'euphorie des T-Bonds, loin s'en faut : la croissance du secteur tertiaire aux Etats-Unis a augmenté plus que prévu en novembre selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).

L'indice s'est établi à 52,7 le mois dernier, contre 51,8 en octobre, alors que les économistes anticipaient un chiffre de 52,3.



La composante mesurant l'emploi a progressé à 50,7, contre 50,2 le mois passé, tandis que le sous-indice des nouvelles commandes est resté stable à 55,5.

L'indice lié au sentiment ayant trait aux stocks est lui remonté à 62,2, après 54,4 en octobre, un niveau jugé beaucoup 'trop élevé par l'Institute for Supply Management.



L'indice PMI composite de 'S&P Global' est révisé 'inchangé' à 50,7 en définitive, conformément à son estimation flash et à son niveau d'octobre.



L'institut souligne un retour à la croissance des nouvelles affaires dans les services et une atténuation des pressions des coûts.



Les marchés obligataires européens n'ont rien à envier aux T-Bonds : le Bund allemand à 10 ans, se détend lui aussi de -11Pts à 2,40%, les investisseurs cherchant refuge vers les obligations au vu du ralentissement économique qui se dessine sur le Vieux Continent.

Nos OAT -euphoriques- testent de nouveaux planchers depuis le 9 avril avec -12Pts à 2,802%.



Là encore, pas grand chose à voir avec les chiffres du jour : les investisseurs ont accueilli sans émotion ni déception l'indice PMI composite HCOB de la zone euro.



Celui-ci remonte en effet de 46,5 en octobre (un creux de 35 mois) à 47,6 en novembre (son plus haut niveau depuis juillet dernier).



Dans l'Hexagone, l'indice PMI HCOB ressort à 44,6 en définitive en novembre (révisé d'une estimation flash qui était de 44,5), stable par rapport à octobre, signalant ainsi une nouvelle contraction marquée de l'activité du secteur privé.



En revanche, l'indice PMI d'activité des services au Royaume-Uni s'est établi à 50,9 le mois dernier, soit un niveau supérieur à celui de sa première estimation publiée le 23 novembre (50,5) et en progression de 1,4 point par rapport au mois d'octobre (49,5).

Les 'Gilts' ont affiché -15Pts à 4,0480%, signant symétriquement une des plus fortes hausses des 6 derniers mois.







