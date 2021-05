Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : entame de semaine sans relief à 48H des minutes FED Cercle Finance • 17/05/2021 à 19:21









(CercleFinance.com) - La semaine débute sur une consolidation des marchés obligataires et l'OAT 2031 voit son rendement progresser jusque vers 0,30% puis 0,2900% en clôture, le Bund décale à la marge vers -0,115%. Plus au Sud, les BTP affichent +3,5Pts vers 1,110%, les Bonos se tendent vers 0,613%. Outre Atlantique, les T-Bonds finissent la journée quasi inchangé à 1,636% après la publication de l'indice Empire State de la Fed de New York : il se tasse légèrement par rapport à avril, perdant deux points à 24,3 en mai, une évolution toutefois globalement conforme à ce que les économistes anticipaient en moyenne. Le baromètre mensuel de l'immobilier (maisons individuelles) NAHB ressort à 83, ce qui est précisément le chiffre anticipé par le consensus. Les investisseurs découvriront de nombreux autres indicateurs conjoncturels cette semaine et notamment la construction résidentielle, les indicateurs avancés du Conference Board et l'indice PMI flash d'activité (le plus attendu)... mais le rendez-vous le plus attendu, ce sont les 'minutes' de la FED mercredi De ce côté-ci de l'Atlantique, sont prévues cette semaine, notamment, de nouvelles estimations du PIB et de l'inflation dans la zone euro, l'inflation au Royaume Uni, puis les indices PMI flash des principales économies de la région. Enfin, outre-Manche, les Gilts terminent aussi stables que les T-Bonds, à 0,866%.

