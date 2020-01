Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : entame de semaine morose avant de nombreux indices US Cercle Finance • 13/01/2020 à 18:57









(CercleFinance.com) - Même si les indices boursiers ont stagné ou légèrement reculé, ce fut une journée morose sur les marchés obligataires européens qui consolident dans des marges étroites mais de façon synchrone: +3,2Pts de base sur les Bunds à -0,201%, +3,3Pts sur les OAT à 0,083% et +3,6Pts sur les BTP italien à 1,386%. Hors zone Euro, séance contrastée marqué par une embellie sur les 'Gilts' britanniques (-3Pts à 0,74%) et une légère dégradation sur les T-Bonds US (+1,5Pts de rendement à 1,842%). Eric Rosengren (patron de la FED de Boston) estime que l'environnement de taux bas devrait encourager la hausse des prix de l'immobilier et des indices boursiers : nulle mention du 'bulle' ni appréhension face à des niveaux de valorisation record et un encouragement implicite à poursuivre sereinement sur la lancée de l'automne 2019... mais attention à des hausses de salaires dépassant les gains de productivité et qui sont susceptibles de peser sur les marges des entreprises US. Sur le front des données macroéconomiques, rien au tableau ce lundi mais cela commencera à déferler demain avec les chiffres américains de l'inflation, des ventes de détail mercredi, de la construction résidentielle et de la production industrielle pour décembre jeudi. En Europe, la semaine sera marquée par exemple par les prix à la consommation en France, en Allemagne et dans la zone euro, ainsi que la production industrielle et la balance commerciale de cette dernière. Par ailleurs, on a appris ce matin que la production industrielle du Royaume Uni a reculé de 0,6% sur la période des trois mois de septembre à novembre 2019 par rapport au trimestre précédent, avec une contraction de 0,8% observée pour le secteur manufacturier proprement-dit. Dans le même temps, toujours selon l'office national de statistiques, le surplus commercial britannique s'est accru de 0,6 milliard de livres sterling pour se trouver porté à 1,1 milliard, grâce avant tout à une 'augmentation des exportations de biens non spécifiés'.

