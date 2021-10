Taux : enfin une embellie avec l'amorce d'un repli à W-Street

(CercleFinance.com) - La semaine se termine sur une nette embellie du côté des T-Bonds US (-3,5Pts à 1,6400%)... et c'est plutôt bienvenu car le rendement flirtait encore avec les 1,700% ce matin, ce qui réduisait à 7Pts l'écart par rapport au zénith des 1,77% de début avril, un seuil au-delà duquel il devenait évident que la nervosité pourrait commencer à gagner toutes les classes d'actifs et en premier lieu les indices boursiers, puis les crypto-actifs.

Una arbitrage au profit des bons du Trésor se dessine alors que Wall Street évoluait en mode 'risk-on' depuis 7 séances, le S&P500 tentant d'aligner une 8ème séance de hausse ce vendredi avec une entame de journée très prometteuse et un nouveau record absolu de 4.560Pts après 1H de cotations.

La détente des taux s'est amorcée sans le renfort d'un quelconque chiffre puisque le calendrier 'macro' était désert ce vendredi.

Il y avait en revanche un indicateur d'activité a programme ce matin en Europe : l'indice flash 'composite' d'IHS Markit se dégrade de 55.3 en septembre vers 54.7 en octobre, signalant ainsi la plus faible expansion du secteur privé français depuis six mois.

Dans la zone euro, l'indice de l'Activité globale IHS Markit est passé de 56.2 en septembre à 54.3 en octobre, ce qui a occasionné une détente des OAT (-1,6Pt vers 0,223%) et de -2,2Pts des Bunds (vers -0,113%).

Plus au Sud, les Bonos espagnols et BTP italiens effacent 2Pts et -1,6Pt de rendement à 0,512% et 0,935% respectivement.

Les Gilts demeurent les plus volatiles et après la pire performance affichée la veille (+7Pts de base), le '10 ans' britannique inverse la vapeur et réalise la plus belle remontée avec -6Pts à 1,1430%.