Taux : encore affectés par bonne santé des indices boursiers

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires semblent à la fois pâtir de l'appétit pour le risque qui propulse Wall Street vers de nouveaux records (9.710 pour le Nasdaq et 3.375 pour le S&P) ainsi que du 'témoignage' de Jerome Powell devant le Congrès, avec une lecture optimiste des cadrans et économiques. Les investisseurs veulent résolument croire en des retombées négatives limitées pour le virus 2019-nCoV (c'est l'avis de Ray Dallio, le gérant du plus gros Hedge Fund du monde, mais également de Peter Navarro et Larry Kudlow à la Maison Blanche). Le T-Bonds US corrigent et leur rendement se tend de +4,3Pts à 1,59%. Jerome Powell qui s'exprimait devant la commission des finances du Congrès tempère les craintes de voir l'épidémie de coronavirus perturber la croissance mondiale: aux Etats Unis, la consommation demeure solide, le plein emploi est au rendez-vous et l'économie va continuer de croître à un rythme modéré. En ce qui concerne les marchés, malgré des niveaux records, Jerome Powell considère que 'l'expansion des valorisations n'a rien d'insoutenable' (des parlementaires l'ont questionné sur le soupçon de bulles financières). En Europe, les Bunds et nos OAT se dégradent de +2Pts de base à -0,39% et -0,14% respectivement. Plus au Sud, quasi stabilité des 'Bonos' espagnols (+0,5Pt de base à 0,267%) et +1,5Pt sur les BTP italiens à 0,967% (toujours sous le seuil des 1%). Outre Manche, les 'Gilts' se tendent de +1,5Pt à 0,573% alors que le produit intérieur brut (PIB) du Royaume Uni a stagné en volume au quatrième trimestre 2019 par rapport au troisième, selon la première estimation de l'Office National de Statistiques, après une croissance séquentielle de 0,5% au troisième trimestre... mais certains experts redoutaient une contraction.

