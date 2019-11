Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : en ordre dispersé, évoluent dans des marges étroites Cercle Finance • 18/11/2019 à 19:10









(CercleFinance.com) - L'appétit pour le risque reste très présent et l'appétit pour des placements défensifs reste donc peu marqué. Les marchés obligataires clôturent en ordre dispersé, avec des écarts souvent peu significatifs, ce qui ne surprendra pas les opérateurs privés de catalyseurs en cette journée vierge de statistiques et de présence médiatique de banquiers centraux. Les T-Bonds US se détendent à la marge, de -0,7Pts à 1,808%, les Bunds se dégradent symétriquement de +0,8Pt à -0,336%... mais nos OAT s'améliorent, à -0,03% contre -0,02%. Les BTP italiens réalisent la meilleure performance avec -3Pts à 1,296%. L'ambiance reste très calme à New York alors que Wall Street semble en route pour de nouveaux sommets à la mi-séance: le fait qu'il n'y ait concrètement aucune avancée, que la Maison Blanche se complaise dans le narratif de l'accord commercial imminent mais sans cesse repoussé égratigne à peine la dynamique haussière impulsée par les 'flux'. Si le début de semaine s'annonce particulièrement calme, le marché suivra avec attention, vendredi prochain, la publication des indices PMI composites 'flash' PMI d'IHS Markit. 'Ces données permettront de savoir si le secteur manufacturier a effectivement touché un plancher, comme le laissaient penser les PMI du mois d'octobre', indique un trader. Les investisseurs analyseront également de près les 'minutes' de la dernière réunion la Fed, prévues mercredi, en quête d'indications sur ses intentions en matière de baisses des taux.

