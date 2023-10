Taux : en ordre dispersé, dégradation BTP et Gilts UK information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 18:40

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires US ont effacé une partie des pertes de la veille (post-CPI américain et adjudication de la FED mal accueillie) mais le rebond technique du jour ne semblent pas refléter un climat de 'risk-off' qui serait compréhensible vu le contexte géopolitique et le danger d'embrasement au Proche Orient.



L'Iran -qui exporte 3,5 millions de barils/jour- est fréquemment visé par de nombreuses déclaration menaçantes d'officiels américains depuis quelques jours, du fait du soutien de Téhéran aux 2 organisations terroristes hostiles à Israël (Hezbollah et Hamas).



Jamie Dimon, le PDG de JP-Morgan a déclaré que la situation géopolitique (Ukraine, Israël, Chine...) est 'la plus dangereuse qu'ait connu le monde depuis des décennies'.



Nos OAT et les Bunds effacent seulement -4,5Pts et -5,5Pts de base à 3,3050% et 2,73% respectivement.

A noter en France la stabilisation de l'inflation à 4,9% en rythme annuel en septembre, malgré la forte hausse des carburants, un peu tempérée par l'opération '1,99E' de Total Energies.

Les BTP italiens en revanche se dégradent de +1,5Pt à 4,772%, ce qui est plutôt inquiétant, même observation concernant les 'Gilts' britanniques, lanternes rouges en Europe avec +3,5Pts de base à 4,422%.



Outre Atlantique, les T-Bonds US ont porté leur détente à -8,5Pts (vers 4,625%) alors que la confiance des consommateurs américains s'est nettement dégradée au mois d'octobre, selon l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan (UMich) qui publie un indice en chute de -5Pts à 63 en estimation préliminaire, contre 68,1 en septembre.



Ce recul plus fort que prévu traduit une dégradation à la fois du sous-indice des conditions économiques actuelles, à 66,7 (contre 71,4), et de celui des attentes des consommateurs, à 60,7 (contre 66).



Autre chiffre très surveillé, le Département du Travail annonce que les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,1% en septembre.

Un chiffre rassurant après le bond de +0,6% survenu en août... de leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 0,7% le mois dernier, après avoir grimpé de 1,1% le précédent.



Globalement, sur les 12 derniers mois, les prix américains à l'importation affichent une chute de 1,7% en données brutes (-0,8% hors produits pétroliers), et ceux à l'exportation se sont contractés de 4,1% (-3,8% hors produits agricoles) en septembre.



Un petit coup d'oeil sur l'Europe pour terminer: le ratentissement de l'activité se confirme : selon Eurostat, la production industrielle CVS s'est contractée de 5,1% dans la zone euro et de 4,4% dans l'UE (entre août 2022 et août 2023).