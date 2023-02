Taux : embellie technique avant communiqué FED, Gilts à 3,7% information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 19:19

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires font preuve d'un relatif sang froid en amont du communiqué de la FED ce soir ('minutes' de la dernière réunion 'FOMC'): le rebond est d'ordre 'technique' alors que les bons du Trésor viennent de reculer fortement depuis le 2 février (le rendement grimpant d'une cinquantaine de points de part et d'autre de l'Atlantique, pour retrouver des niveaux proches des extrêmes de fin décembre).



Il serait prématuré de voir dans ce sursaut la preuve que les nouvelles anticipations de taux à 5,50% au Etats unis et 3,50% en Europe marquent le bout du chemin, et un objectif de 'taux final' insurpassable.



Une petite embellie se dessine mais nos OAT françaises à 10 ans s'installent au-dessus de 3% (-2Pt à 3,00% et le '1 an' repasse de 3,15 à 3,13%) et les Bunds allemands accrochent les 2,500% (-2,3Pts à 2,515%).

Les BTP italiens qui avaient ajouté +15Pts de rendement la veille n'effacent pour leur part qu'1Pt symbolique à 4,462%.



Peu de chiffres à commenter ce mercredi : l'indice IFO publié par l'institut francfortois (réalisé sur la base d'une enquête menée auprès de 7.000 entreprises et professionnels), a progressé de +1Pt à 91,1 points ce mois-ci.



Si la composante des conditions actuelles s'affiche en baisse, à 93,9 contre 94,1 le mois précédent, celle des attentes s'inscrit, elle, en nette progression de 86,4 à 88,5 en février.

Cette légère amélioration de l'indice -calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands- résulte principalement de celle des perspectives générales et personnelles d'activité dans les services.

Un peu plus tôt, les investisseurs avaient eu la confirmation quele taux d'inflation allemand, mesuré par la variation en glissement annuel de l'indice des prix à la consommation (IPC), s'est établi à +8,7% en janvier 2023, selon Destatis (chiffre identique à l'estimation préliminaire du 9 février).



Le marché des Treasuries US consolide depuis début février, le repli semble marquer une pause dans l'attente des 'minutes' de la FED : le rendement à dix ans a dépassé hier soir le seuil de 3,95%, établissant un nouveau plus haut niveau depuis le mois de novembre dernier: une légère détente s'opère -provisoirement- avec -4,3Pts à 3,910%.

Peu de variations sur les maturités courtes puisque le 6 mois reflue de -1,8Pt vers 5,09% et le '1 an' (5,15% au plus haut) de -2Pts vers 5,05%... et à l'opposé, le '30 ans' tente de préserver la parité avec le '10 ans' autour de 3,915%.



Alors qu'à la fin du mois de janvier, le taux final de la FED prévu était estimé à 4,9% en juin, les marchés tablent désormais sur un taux final de plus de 5,3% de la Fed au mois de juillet... et 25% d'opérateurs visent plutôt 5,60% désormais (soit 4 hausses de taux supplémentaires d'ici l'été).



Et toujours pas d'embellie Outre-Manche avec des 'Gilts' qui se dégradent encore de +2Pts à 3,6400%, soit +65Pts depuis le 2 février (après 3,7200% au plus haut ce midi): le plus mauvais niveaux testés au lendemain de Noël (3,70%) sont égalés.